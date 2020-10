Tottenham war für den LASK eine Nummer zu groß

Der LASK musste sich zum Auftakt in die Europa League Tottenham auswärts mit 3:0 geschlagen geben. WAC mit Remis gegen ZSKA Moskau.

Tottenham zu abgeklärt

Tottenham kontrollierte im eigenen Stadion von Beginn weg das Spiel, war das bessere Team und ging in der 18. Minute durch Lucas Moura verdient mit 1:0 in Front. Knappe 10 Minuten später stand es schon 2:0, als Andrade eine Bale-Hereingabe unglücklich in das eigene Tor abfälschte. Der LASK versuchte in weiterer Folge zwar, besser ins Spiel zu kommen, tat sich gegen den klaren Favoriten aus London aber schwer, offensiv gefährlich zu werden. So ging es mit dem 2:0-Rückstand in die Pause.