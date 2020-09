Tom Cruise mietet Kreuzfartschiff um 500 000 Pfund

Um nichts mehr dem Zufall oder wie bisher Corona zu überlassen, hat Tom Cruise 500.000 Pfund für ein Kreuzfahrtschiff locker gemacht.

Erste Unterbrechungen begannen im Februar in Venedig, während des Lockdowns lag die Filmproduktion komplett lahm. Ein Feuer-Unfall am Set in Großbritannien sorgte für weitere Unterbrechungen. Beim jetzigen Dreh in Norwegen, wollte der 58-jährige keine weitere Überraschung mehr in Kauf nehmen und griff kurzerhand tief in die Tasche. Kinostart ist für den 19. November 2021 vorgesehen.