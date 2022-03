Tochter von Hard-Coach haut die TVOG Kids-Jury um

Solveig mit "California Dreamin'": Bringt sie ihr großes Vorbild zum Träumen?

Video: Solveig bei TVOG Kids

all

all

self

self

Der Vater von Solveig ist Hannes Jon Jonsson, seines Zeichens der Trainer von Handballmeister Alpla HC Hard, wo das Mädchen im U12-Kader spielt. Die 12-jährige Solveig erfüllte sich einen langjährigen Traum mit ihrer Teilnahme bei "The Voice Kids" 2022. Mit "California Dreamin'" von The Mamas & The Papas wollte sie auch die Coaches zum Träumen bringen und das hat sie geschafft. Alle vier Coaches haben sich umgedreht und darunter war auch ihr großes Vorbild.