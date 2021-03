Tierquälerei in Kärnten: Katzenbabies an Hund verfüttert

Eine Kärntnerin soll die Jungen von Streunerkatzen lebendig an ihren Hund verfüttert haben. Sie wurde wegen Tierquälerei angezeigt.

Ein Fall von mutmaßlicher Tierquälerei wurde Anfang März aus dem Bezirk St. Veit in Kärnten bekannt. Ein Tierschutzverein holte auf Anordnung des Amtstierarztes acht Streunerkatzen zur Kastration von einer Frau ab. Als sie die Tiere zurückbrachten, sagte die Frau, ihr Hund wäre nun bestimmt traurig, weil die Katzen kastriert seien. Die Tierschützer verstanden erst nicht, was die Frau meinte, also klärte sie sie auf und erzählte, sie hätte die neugeborenen Katzenbabies der Streuner immer an ihren Hund verfüttert, schrieben die geschockten Tierschützer vom Verein "Tierschutz aktiv" online.