Tierquälerei: Abgemagerten, verletzten Hund ausgesetzt

Langer Leidensweg für 13-jährigen Spaniel endete mit dem Tod. Warum das Verfahren gegen die Hundehalterin trotzdem mit Freispruch endete.

Im Dezember wurde in Lochau am Straßenrand von Arbeitern ein schwarz-weißer Cavalier King Charles Spaniel gefunden. Der 13-jährige Rüde war abgemagert, hatte einen unbehandelten Kieferbruch, Krallen und Zähne waren in einem verwahrlosten Zustand. Die 43-jährige Besitzerin, damals wohnhaft in Lindau, behauptet, der Hund wäre aus ihrem Auto gesprungen und entlaufen. „Dass ich ihn nicht als verschwunden gemeldet habe, war mein einziger Fehler“, so die Angeklagte. Sie erzählt nichts von Suchaktionen, aufgehängten Zetteln oder Inseraten, sie berichtet nicht von „Nachgefragt“ oder Anrufen. Sie habe das Tier immer gut behandelt und nicht ausgesetzt, so ihre Verantwortung.