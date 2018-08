Teenager wegen Mordes angeklagt

Staatsanwaltschaft sieht in Taten von 14-Jährigem Mord und Mordversuch verwirklicht.

Rechtskräftig ist sie noch nicht, die Anklageschrift in der Causa rund um das Götzner Familiendrama, doch zumindest eingebracht wurde sie. Im September vergangenen Jahres erstach gegen Mitternacht ein Teenager seinen 51-jährigen schlafenden Vater. Als die Mutter dazwischen gehen wollte, wurde auch sie schwer verletzt, etliche Messerhiebe trafen die Frau in den Rücken. Anschließend schnitt der Junge sich selbst zwei Mal in den Hals, Suizidabsicht wurde vermutet. Nun ist die Anklagebehörde soweit: sie hat die Anklage fertig, darin wirft sie dem 14-Jährigen Mord und Mordversuch vor.