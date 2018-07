Tödliche Messerstiche von Götzis bald vor Gericht

Gutachten über 14-Jährigen Oberländer liegen vor, nun ist die Staatsanwaltschaft am Wort.

Im September vergangenen Jahres erschütterte ein Vorfall die Öffentlichkeit. Ein 14-Jähriger erstach nachts seinen Vater, verletzte seine zu Hilfe eilende Mutter schwer und verletzte sich anschließend selbst am Hals mit mehreren Schnitten. Seitdem sitzt der junge Mann in U-Haft. Die Zeit wird allerdings langsam knapp. Ein Jahr nach der Tat muss der Prozess beginnen, sonst sind Jugendliche zu enthaften, selbst wenn sie ein Verbrechen begangen haben. So will es das Jugendgerichtsgesetz.