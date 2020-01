Teenager schwer missbraucht – drei Jahre Haft

Angeklagter bekennt sich schuldig, wöchentlich die Tochter seiner Freundin angefasst zu haben.

Seit mehreren Jahren war der 55-jährige Unterländer mit seiner Partnerin zusammen. Die Frau brachte eine Tochter mit in die Beziehung. Dass der Mann laut Anklage von Frühling 2018 bis Mai 2019 im Schnitt einmal pro Woche diverse Sexpraktiken an dem Mädchen vollzog, ahnte die Kindesmutter lange nicht. Doch irgendwann vertraute sich das Mädchen ihrer Mutter an. Im Zug einer Hausdurchsuchungen wurde zudem kinderpornografisches Material gefunden, das konfisziert und vernichtet wurde.