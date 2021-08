Taxi Rohm et ses Pommes Frites

Französisches Liedgut in rhythmisch, jazzige Klänge verpackt, seine Paroles mit spielerischer Leidenschaft losgelassen, findet am Sonntag, den 8. August 2021 um 17.00 Uhr in der Villa Falkenhorst, statt.

Echt, pur, niemals seicht. Der Fuß ertastet den Takt am Boden, das Herz darf endlich laut werden, ein Lächeln tanzt den Reigen mit, nah am Leben,

nah der Zeit. Heiß, golden, der Kartoffel zuliebe.

Besetzung:

Taxi Rohm_Gesang I Herwig Hammerl_Kontrabass I Günter Amann_Akkordeon I Daniel Seyr_Gitarre I Ronald Fischer_Schlagzeug