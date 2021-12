Tatverdächtiger nach Messerattacke in Vorarlberg gefasst

Nach einer Messerattacke auf einen 50-jährigen Mann am Dienstag in Nenzing steht ein 24-Jähriger unter Tatverdacht.

Der Mann sei aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens im Zusammenhang mit der Tat in den Fokus geraten, so die Vorarlberger Polizei am Freitag. Um den Verdacht zu erhärten, seien aber weitere Ermittlungen und Spurenabgleiche nötig, die noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen könnten. Der Tatverdächtige befinde sich in behördlicher Obhut.