Täglich grüßt das Murmeltier: "Twelve Minutes" im Game-Test

Der Indie-Thriller fasziniert mit einer mörderischen Zeitschleife und großartiger Hollywood-Besetzung.

(PC, Xbox Series S/X) Dieselbe Situation immer wieder neu erleben: Bill Murray hat das Potenzial der Zeitschleifen-Dramaturgie im Kultfilm „Und täglich grüßt das Murmeltier“ eindrucksvoll dargestellt. Das Ausnahme-Game „Twelve Minutes“ bringt Spieler:innen nun in ebendiese Situation – allerdings nicht als Komödie inszeniert, sondern als wendungsreicher Thriller, der ordentlich die grauen Zellen fordert.

Minimalistischer könnte die Spielwelt kaum sein: Das Gameplay ist nahezu ausschließlich auf die 2-Zimmer-Wohnung (plus Bad) eines Paares reduziert, das Spiel-Intervall auf die namensgebenden zwölf Minuten. Wir schlüpfen in die Rolle eines Ehemanns, der nach Hause kommt und von seiner Liebsten glückliche Neuigkeiten erfährt – um wenige Minuten später brutal von einem Polizisten umgebracht zu werden. Vom blutigen Ende springt man wieder zum Anfang: Man kommt in die Wohnung, mit dem neuen Wissen kann unser „Held“ nun anders handeln und einen neuen Ausgang der 12 Minuten finden. Das Ziel bleibt unklar: Wann ist das „Happy End“ erreicht, das aus der Zeitschleife befreit?