Szene Openair: Die schönsten und schrägsten Bilder der letzten Jahre

Es ist das größte Rockmusik-Festival in Westösterreich: Das Szene Openair begeistert jährlich tausende Besucher. Wegen Corona kann es diesen Sommer leider nicht stattfinden. Wir schwelgen darum stattdessen in Erinnerungen an die letzten Jahre.

Das Festival findet alljährlich am Alten Rhein in Lustenau statt. Veranstaltet wird es vom Kultur- und Jugendverein Szene Lustenau – und hat im Jazzseminar der Musikschule Lustenau seinen Ursprung. Beim ersten Szene Openair spielten die durchwegs lokalen Bands noch auf einem Lkw-Anhänger, heute 30 Jahre später beläuft sich der Umsatz des Festivals auf über eine Million Euro und neben regionalen Bands treten auch international bekannte Musikgrößen auf – der regionale Bezug blieb aber vor allem mit dem Anspruch auf Förderung von Nachwuchs-Musikern erhalten. Das Organisationsteam und jährlich über 400 ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass das dreitägige Festival reibungslos über die Bühne geht.

Das Szene Openair 2021

Wegen der Corona-Pandemie wurde das 31. Szene Openair 2020 leider abgesagt. Die Festivalfans können sich aber immerhin schon auf das Szene Openair 2021 freuen – der Termin steht schon: 29. bis 31. Juli 2021 (Donnerstag bis Samstag) am Alten Rhein Lustenau.

Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für 2021, außerdem sind jetzt auch schon Tickets für 2021 erhältlich.

Rückblick: Das Szene Openair in den letzten Jahren

2019: 30. Szene Openair-Festival

1. Aug. 2019 – 3. Aug. 2019

Das Jubliäumsfestival zum 30er des Szene Openairs ging u. a. mit Capital Bra, Foals, AnnenMayKantereit, Frank Turner & The sleeping Souls, Faber, Trettmann und Special Guest Otto Waalkes, der mit seinen Friesenjungs das Festival abschloss, über die Bühne.

(Quelle: VOL.AT/Beate Rhomberg, Philipp Steurer)

2018: 29. Szene Openair-Festival

2. Aug. 2018 – 4. Aug. 2018

Es traten u. a. Kraftklub, Bilderbuch, Beatsteaks und RIN vor über insgesamt 20 000 Festivalbesuchern auf.

(Quelle: VOL.AT/Beate Rhomberg, Philipp Steurer)

2017: 28. Szene Openair-Festival

3. Aug. 2017 – 5. Aug. 2017

Billy Talent, Clueso, Jennifer Rostock, 257ers, The Weight, Eskimo Callboy, SDP u.v.m. heizten dem Publikum so richtig ein.

(Quelle: VOL.AT/Beate Rhomberg, Philipp Steurer)

2016: 27. Szene Openair-Festival

4. Aug. 2016 – 6. Aug. 2016

Beim 27. Szene Openair traten u. a. Wanda, Raf Camora, Crystal Fighters und Parkway Drive auf.



(Quelle: VOL.AT/Beate Rhomberg, Philipp Steurer)

2015: 26. Szene Openair-Festival

30. Juli 2015 – 1. Aug. 2015

2015 konnte man u. a. Bilderbuch, Krafklub, Casper, K.I.Z., Rakede Alligatoah, Sophie Hunger, Kensington und Gregor Meyle auf der Bühne bestaunen.

(Quelle: VOL.AT/Rhomberg, Rauch)

2014: 25. Szene Openair-Festival

31. Juli 2014 – 2. Aug. 2014

Beim 25. Festival rockten u. a. Airbourne, Schandmaul, Left Boy, Eskimo Callboy, F.O.O.L, 65 Days Of Static, Claire, Milky Chance und Marteria die Bühne.

(Quelle: VOL.AT/Steurer)

2013: 24. Szene Openair-Festival

1. Aug. 2013 – 3. Aug. 2013

2013 waren u. a. Deichkind, Parov Stelar Band, Russkaja oder Archive beim Szene Openair zu Gast.

(Quelle: VOL.AT/Steurer)

2012: 23. Szene Openair-Festival

2. Aug. 2012 – 4. Aug. 2012

2012 standen u. a. Clueso, The Baseballs, Casper, Giantree, Crystal Fighters, Heaven Shall Burn, Subways und Stahlzeit beim Szene Openair, zu dem an den drei Festivaltagen knapp 20 000 Besucher kamen, auf der Bühne.

(Quelle: VOL.AT/Beate Rhomberg, Philipp Steurer)

2011: 22. Szene Openair-Festival

4. Aug. 2011 – 6. Aug. 2011

Musik-Acts wie Maximo Park, Wizo, Culcha Candela, Gentleman, Bauchklang, Parov Stelar Band, Penetrante Sorte oder Texta & Skero waren 2011 beim Szene Openair zu sehen und zu hören.

(Quelle: VOL.AT/Andreas Uher)

2010: 21. Szene Openair-Festival

5. Aug. 2010 – 7. August 2010

16 000 Festivalbesucher pilgerten 2010 an den Alten Rhein, um zur Musik von Adam Green, Milow, The Sounds oder Papa Roach zu feiern.

(Quelle: VOL.AT/Steurer)