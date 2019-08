Der letzte Tag des 30. Szene Openair in Lustenau

Der heutige Samstag ist der letzte Tag beim 30. Szene Openair. Nach den ersten beiden Tagen voll Musik und Party gibt es noch einmal jede Menge Highlights für die Festival-Besucher.

Bei schon fast kitschigem Wetter startete das Jubiläumsfestival – das Szeneopenair geht dieses Jahr bereits zum 30. mal in Lustenau über die Bühne – am Donnerstag. Am Freitag war das Wetter weniger berauschend, aber ein bisschen Regen konnte die Stimmung der Festival-Besucher nicht trüben. Für Samstag sind die Aussichten an der Wetterfront wieder ungetrübt.