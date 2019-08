Zweiter Tag des Szene Openair - ein voller Erfolg

Capital Bra, Welshly Arms, Faber und Co. rockten das 30. Szene Openair am Freitagabend.

Lustenau. Die Festivalpässe für das beliebte Szene Openair am Alten Rhein in Lustenau waren schon im Vorfeld ausverkauft, im Laufe des Freitags waren dann auch die restlichen Tagestickets weg. Ganz zur Freude von Veranstalter Hannes Hagen, der mit der Programmauswahl den Nerv des Publikums getroffen hat. Nach dem sonnigen Auftakt am Donnerstag erinnerte ein kräftiger Regenguss am Mittag die Besucher – zumindest kurz – an frühere Zeiten.