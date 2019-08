Sommer, Sonne, Szene Openair - Das war der erste Tag

Zum Auftakt des beliebten Festivals am Alten Rhein verwöhnte die Sonne die zahlreichen Festivalbesucher mit angenehmen 27 Grad. Gefeiert wurde zu den Songs von Frank Turner & The sleeping Souls, Granada und Foals.

Am ersten Tag besuchten 6500 Feierwütige das Festival. Bis Samstag erwarten die Veranstalter 25.000 Menschen, das wäre ein neuer Besucher-Rekord.

Wir haben am ersten Tag schon mal nachgefragt, was die Festivalbesucher an den Alten Rhein lockt.