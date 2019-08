Szene Openair: „Jetzt ist Feierabend“

… sangen Großstatdgeflüster am späten Nachmittag – aber Feierabend war noch lange nicht.

BRKN - musikalisch hochwertiger Rap

Donots - mehr als ein würdiger Ersatz

Kurz nach 21 Uhr hatte das Warten schließlich ein Ende. Nach drei erfolgreichen Festivaltagen mit knapp 25.000 Musikbegeisterten allen Alters, die aus ganz Österreich, der Schweiz und Deutschland an den Alten Rhein pilgerten, betraten die sympathischen Headliner AnnenMayKantereit die Bühne. Das Gelände war bis auf den letzten Platz gefüllt und auch in den letzten Reihen wurden die eingängigen Texte, die auf dem Weg zur Banalität dann doch noch die Kurve in Richtung Tiefgang kriegen, mitgesungen. Die Songs über Dinge, die man so oder ähnlich selbst erlebt haben könnte, verpackt in Worte, die man selbst so nicht finden würde, kommen bei den Fans gut an. Nicht zuletzt waren es aber wohl auch die markante, rauhe Stimme, die so gar nicht zum jungen Aussehen des Leadsängers Henning May passt, sein schelmisches Lächeln, das er den Damen im Publikum immer wieder zuwarf und die offensichtliche Freude der Band an Livekonzerten, die für einen Abend sorgten, an den man sich noch lange erinnern wird.