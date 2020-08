Sturz von Rutsche: Vierjähriger schwer verletzt

Schwarzenberg - Ein vierjähriger Bub hat sich am Mittwochabend im Schwimmbad Schwarzenberg schwere Verletzungen zugezogen.

Am Mittwochabend kletterte ein vierjähriger Bub aus Egg im Schwimmbad in Schwarzenberg in Anwesenheit von Verwandten auf eine Rutsche. Als er fast oben war, rutschte er aus und stürzte rücklings aus einer Höhe von 2,2 Metern auf die darunter befindlichen Waschbetonplatten.