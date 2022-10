Sturm Graz erkämpft einen Zähler gegen Lazio Rom

Mutige Steirer knöpfen dem Favoriten aus der Serie A beim torlosen Remis einen Punkt ab.

Horvath fand in Halbzeit eins die beste Chance für die Hausherren vor, dessen Schuss ging allerdings knapp über die Latte (19.). Auch nach Wiederbeginn kamen die Grazer gefährlich vor den gegnerischen Kasten, Affengruber ließ aber nur das Außennetz erzittern (51.).

Es liefen bereits die letzten zehn Minuten, da lag der Ball plötzlich hinter Siebenhandl in den Maschen. Immobile umkurvte den Sturm-Goalie, stand aber beim weiten Pass im Abseits, der Treffer zählte nicht. So blieb es am Ende beim torlosen Remis, obwohl mit Gazibegovic noch ein Akteur der "Blackies" mit gelb-rot des Platzes verwiesen wurde.