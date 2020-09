Studie bestätigt Russmedia starke Reichweiten

Hohes Potenzial für Werbetreibende: Neun von zehn Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern kommen täglich mit Russmedia-Marken in Kontakt.

VOL.AT stärkste Online-Marke

Weiterhin stark an Bedeutung gewinnen Online und Mobile: Online mit Abstand am meisten Menschen in Vorarlberg erreicht das VOL.AT-Netzwerk . Eine tägliche Reichweite von 68,5 Prozent macht VOL.AT zur stärksten Online-Marke im Ländle . Sogar im Vergleich mit internationalen Portalen:

Anzeigenportale: Classified-Plattformen von Russmedia auf Erfolgskurs

VN reichweitenstärkste Tageszeitung in Vorarlberg

Print genießt in Vorarlberg weiterhin großes Vertrauen: Die Marke VN erreicht täglich 56,1 Prozent der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, im Verlauf einer Woche sogar 80,3 Prozent. „Als klares Leitmedium in Vorarlberg sind die unabhängigen ‚Vorarlberger Nachrichten‘ gerade in fordernden Zeiten verlässlicher Anlaufpunkt Nummer Eins. Getreu dem Motto ‚Information statt Panik‘ konnten VN und VOL.AT auch in der aktuellen Brand Reach Studie klare Zuwächse beim Publikumszuspruch verbuchen”, so VN-Chefredakteur und Russmedia-Geschäftsführer Gerold Riedmann.