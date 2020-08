Strohballen-Brand in Andelsbuch, Bersbuch

60 Feuerwehrleute waren bei dem Brand bei einem Gartenhaus eines Gasthauses im Einsatz.

Am Montag gegen 17:00 Uhr bemerkten zwei Personen einen Brand von Strohballen bei einem Gartenhaus eines Gasthauses in Andelsbuch, Bersbuch. Die Strohballen waren dort als Dekoration in einer Art Zierwand am Gartenhaus abgelegt.