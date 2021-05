Stricken für kranke Kinder

Seit Jänner ist der Verein "Vorarlberger Herzenssachen für Kinder" ein offiziell eingetragener Verein. Die vier Frauen und ihre ehrenamtlichen Helfer versorgen unter anderem die Neo-Intensiv der Vorarlberger Krankenhäuser mit selbst genähten, gestrickten und gebastelten Geschenken.

Findet großen Anklang

Und so simpel die Idee ist, so herzerwärmend ist sie auch. Denn die Frauen fertigen Kleidung für Frühchen an. Ist eine bestimmte Menge beisammen, wird sie an die Krankenhäuser übergeben. Das Engagement der vier Damen findet so großen Anklang, dass sie mittlerweile über 200 ehrenamtliche Helfer haben, welche sie beim Nähen, Stricken und Basteln unterstützen.