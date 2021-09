Stauden und Hecken verzieren jeden Garten

Viele Menschen lieben es, sich in Zurückgezogenheit zu entspannen. Ein schöner Garten bietet die Möglichkeit, sich einfach treiben zu lassen oder seiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen.

Kaum jemand will sich gerne ständig beobachten lassen. In der Regel steht man nicht so gerne im Mittelpunkt und fühlt sich in der Deckung wohler. Achten Sie beim nächsten Restaurantbesuch darauf: Die Plätze am Rand des Saals beziehungsweise in den geschützten Ecken sind immer zuerst belegt. Erst danach füllen sich die Plätze in der Raummitte. Gute Gartenplaner berücksichtigen diesen Umstand auch bei der Anlage von Gärten.