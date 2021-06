Startschuss für die Gartenarbeit

all

VOL.AT hat gemeinsam mit der Obst- und Gartenkultur Vorarlberg eine Gartenserie gestartet. In der zweiten Folge zeigt uns Sigrid Schertler was sie bereits im Garten gesetzt hat und für was jetzt der Startschuss fällt.

Der kalte Frühling hat die Gärtner in ganz Vorarlberg auf eine Geduldsprobe gestellt. So konnte es auch Sigrid Schertler kaum erwarten, dass es endlich über 10 Grad in der Nacht hat.

Salat, Zwiebel und Kohlsorten

Denn bis dato war es in der Nacht noch sehr kalt, wodurch das Setzen von Tomaten, Paprika und auch Bohnen noch zu früh war. So musste auch Sigrid beispielsweise auf Salat, Zwiebel und Kohlsorten setzen. Denn diese Pflanzen trotzen den kalten Temperaturen.

Auf die Bohnen, fertig, los!

Jetzt heißt es aber auch Bohnen, Paprika und Tomaten dürfen ins Beet. Die Obfrau des Obst- und Gartenbauvereins Wolfurt, Sigrid Schertler, zeigt uns heute worauf man bei der Aussaat von Bohnen und beim Setzen von Bohnensetzlingen achten muss.

Bohnen aussäen am Beispiel der Sojabohne

Erst wenn sich der Boden auf zehn bis zwölf Grad Celsius erwärmt hat, kann der Samen der Sojabohne ausgesät werden. Das Saatgut wird mit einem Abstand von 10 bis 15 Zentimetern in der Reihe gelegt. Die Saattiefe beträgt rund vier Zentimeter.

Wichtige Pflegetipps für Bohnen

Genau wie die Busch- und Stangenbohnen muss man Sojabohnen regelmäßig und ausreichend gießen. Außerdem sollten der Boden durch Hacken locker gehalten werden und die Pflanzen bei dieser Gelegenheit auch anhäufeln. Regelmäßiges Jäten ist in den ersten Wochen von besonderer Wichtigkeit, da die Sojabohnen sonst keine dichten Bestände bilden können.

So können Sie die Gesundheit der Pflanzen kontrollieren

Abhängig vom Aussaattermin kann man Mitte bis Ende Juni den Knöllchenansatz mittels mehrer ausgegrabener Pflanzen überprüfen. Sind an den Wurzeln kaum Knöllchen zu finden und werden die Blätter heller, sollten die Pflanzen mit organischem Dünger versorgt werden.