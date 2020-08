Starkregen: Bisher keine Schäden in Vorarlberg

Nach den Wetterwarnungen aufgrund von Starkregen sind die Bundesländer Tirol und Vorarlberg bis Samstagmittag weitgehend ohne Schäden davongekommen.

In Tirol gab es lediglich drei wetterbedingte Einsätze. In Gschnitz ging eine kleine Mure ab, wobei keine Infrastruktur davon betroffen war, hieß es vonseiten der Leitstelle Tirol.

Noch keine Vermurungen im Ländle

In Vorarlberg zeigte sich ein ähnliches Bild. "Wir sind bisher landesweit verschont geblieben", so die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle. Es war noch zu keinen Vermurungen oder ähnlichem gekommen.

Wetter bleibt regnerisch

Allerdings gibt es vorerst noch keine Entwarnung. Die Wolken überwiegen auch am Samstagnachmittag und es regnet anhaltend und in Summe kräftig. Mit eingelagerten Gewittern können die Intensitäten räumlich und zeitlich variieren. Schnee fällt nur in Hochgebirgslagen oberhalb von 2900 bis 3200 Meter.