Staatssekretär Magnus Brunner im Gespräch mit Bill Gates

Staatssekretär Magnus Brunner nahm gestern Abend, in Vertretung von Bundeskanzler Kurz an dem "Fireside Chat" mit Bill Gates teil.

Buch in ausgewähltem Kreis veröffentlicht

Bill Gates präsentierte im Rahmen eines Online-Talks einem ausgewählten Kreis sein soeben veröffentlichtes Buch: "Wie wir die Klimakatastrophe verhindern: Welche Lösungen es gibt und welche Fortschritte nötig sind" ("How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need").