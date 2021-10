Spirituelle Jagd

Jäger feierten die Hubertusmesse bei der Kapelle zum Heiligen Bernhard auf Garfrescha.

„Die Natur in all ihren Facetten zu sehen und die innere Antenne weit ausfahren – das ist auch bei der Jagd möglich und wichtig“, so Pfarrer Joe Egle. Die Jagdhornbläser der Bezirksgruppe Bludenz sorgten mit jagdlichen Klängen für eine ansprechende musikalische Umrahmung des Gottesdienstes. Mit dem Jagdhornsignal „Hirsch tot“ ehrten sie den Hubertushirsch und dessen Erleger Seraphin Tschohl. Der „Erntedank der Jägerschaft“ wurde nach dem Gottesdienst wurde in der Brunella bei einem gemütlichen Hock weitergefeiert