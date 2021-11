SPG Altach/Vorderland ist im Westderby der Favorit

Mit einem Heimerfolg gegen Schlusslicht Wacker Innsbruck wollen die Iscakar-Ladies in die Winterpause gehen.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel Altach/Vorderland vs Innsbruck

Der Abschluss in der ersten Saisonhälfte hat es in sich. Erstmals seit der Neugründung in diesem Sommer der Spielgemeinschaft SCR Altach/FFC Vorderland kommt es zu einer Premiere im Vorarlberger Frauenfußball. Das Team um Trainer Iskender Iscakar trifft nach dem Spiel der Altacher Bundesligamannschaft am Sonntag um 17.15 Uhr in der Cashpoint-Arena auf das Schlusslicht FC Wacker Innsbruck. Für eine tolle Zuschauerkulisse ist daher gesorgt. Die Statistik im Westderby spricht eindeutig für Verena Müller und Co. Alle bisherigen fünf Aufeinandertreffen mit dem Klub aus der Tiroler Landeshauptstadt hat der Vorarlberger Vertreter im nationalen Oberhaus für sich entschieden und das Torverhältnis beträgt 10:4. Die Cashpoint-Arena ist eine Festung für die Iscakar-Truppe, ein Sieg und zwei Remis steht bislang in dieser Meisterschaft auf dem Konto. Mit der Amerikanerin Briana Woodall, Jana Sachs und Eileen Campbell stehen drei sehr wichtige Stützen der Mannschaft wieder zur Verfügung.