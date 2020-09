Spendenübergabe: Über 1.000 Euro für Enugu!

Der Hohenemser „Live! Förderverein für Livemusikkultur“ hat in der heurigen Straßenmusiksaison 1.125 Euro an Huteinnahmen für das afrikanische Lehrlingswerkstattprojekt sammeln und am Mittwoch, dem 2. September 2020, an den Emser Projektkoordinator Hugo Ölz übergeben können!

Rund 30 Bands hatten sich heuer beim Verein angemeldet, um in den Gassen und Straßen mit dem mobilen Straßenmusik-Fahrradanhänger des Vereins Musik zu machen.

Von Konstanz bis Innsbruck waren die Musiker angereist, um in Hohenems aufzutreten; das Publikum kam ebenfalls aus dem ganzen Dreiländereck, um die wöchentlichen Straßenkonzerte mit bis zu drei Bands pro Abend zu genießen.

„Abgesehen von Einkaufsgutscheinen vom Stadtmarketing Hohenems und der Getränkeverpflegung haben die Musiker ihre Auftritte unentgeltlich durchgeführt – dabei ist eine wirklich hübsche Spendensumme für das Projekt von Hugo Ölz zusammengekommen, und es freut uns sehr, das Geld im Namen der Bands und der Spender nun zu übergeben! Ein recht herzliches Dankeschön hier in erster Linie an die Musiker, die Spender und auch die Stadt Hohenems für die Unterstützung der Straßenmusikszene in einem für die Kultur sehr schwierigen Jahr“, freut sich Live-Vereinsobmann Johannes Neumayer bei der Spendenübergabe an den Hohenemser Hugo Ölz, der im Namen der Organisation „FIDESCO“ das Geld persönlich ins Zielland bringt.