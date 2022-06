Spatenstich beim Walgauhaus

Mit dem Bauprojekt Walgauhaus in der Walgaustraße 25a entsteht in Nüziders ein neues Aushängeschild im Bereich „Betriebsübergreifendes Wohnen“ für internationale Fachkräfte.

Wohnen für Young Professionals Der Walgau hat sich in den letzten Jahren als Wirtschaftsregion äußerst dynamisch entwickelt. Zahlreiche Unternehmen aus Industrie, Tourismus, Handwerk und Gewerbe rekrutieren international die besten Köpfe. Das zeitgemäße Wohnkonzept des Walgauhauses entspricht der steigenden Nachfrage der Young Professionals nach einer betriebsübergreifenden, flexiblen Wohnlösung. So kann die Tischlerei Josef Feuerstein mit der Errichtung des Walgauhauses nun sowohl bestehenden als auch neuen Mitarbeiter:innen neben einer sicheren Arbeitsstelle zudem eine komfortable Wohnung bieten.

Koffer packen & einziehen! Im Walgauhaus stehen 22 moderne Apartments für junge, hochqualifizierte Fachkräfte zur Verfügung. Die möblierten Wohneinheiten werden mit eigener Küche, Bad, Garderobe, Balkon und Nutzung aller Gemeinschaftsflächen zu einer monatlichen All-In-Miete angeboten. Dieser Mietpreis inkludiert Strom, Wasser, Internet, alle Neben- und Betriebskosten wie auch die Nutzung aller Gemeinschaftsflächen. Durch die perfekte Anbindung an den öffentlichen Verkehr (Bahnhof Nüziders, Bushaltestellen), eigener Radabstellanlage mit E-Ladestation, ist das Walgauhaus die ideale Ausgangsbasis, um einen der erfolgreichen Leitbetriebe im Walgau zu erreichen.

Nachhaltiger Holzbau aus der Region Traditionelle Handwerksbetriebe aus der Region errichten das dreigeschossige Gebäude. Der Holzbau überzeugt in seiner schnellen, präzisen und umweltfreundlichen Bauweise. „Den Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein wird Rechnung getragen, indem besonders innovative Energiemaßnahmen umgesetzt wurden: das Heizen und Kühlen erfolgen mit Grundwasser und zudem wird Strom durch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach produziert“, erläutert Bauherr Thomas Feuerstein.

Vormerkung möglich

Die Bautätigkeiten für das Walgauhaus haben bereits begonnen und die Fertigstellung soll bis Ende des Jahres erfolgen. „Seit zwei Jahren unterstützen wir große Unternehmen und Startups, die für ihre neuen Mitarbeiter/innen im Rheintal eine passende Unterkunft suchen. Die Eröffnung des Walgauhaus ist der nächste bedeutende Schritt, um flächendeckend in Vorarlberg ein attraktives Angebot mit kurzen Wegen zu schaffen“, so Unternehmer Thomas Gabriel – der bereits das Schorenhaus in Dornbirn betreibt. Interessierte Bewohner/innen und Unternehmen können sich ab sofort unter www.walgauhaus.at vormerken lassen.