Spannende Geschichten von besonderen Menschen

„ZEAWAS – Dieter’s Wälder Podcast“ gewährt persönliche Einblicke.

Hittisau. Besondere Menschen und ihre spannenden Geschichten stehen beim Podcast von Dieter Nußbaumer aus Hittisau im Vordergrund. Er besucht unterschiedliche Menschen im Bregenzerwald, die ihm aus ihrem Leben erzählen. Diese Geschichten teilt er gerne mit seinen Zuhörerinnen und Zuhörern über „ZEAWAS – Dieter’s Wälder Podcast“. Zu hören gibt es die Gespräche bei allen gängigen Streamingdiensten für Podcasts und auf www.zeawas.at. „Podcast ist einfach erklärt nichts anderes als eine Art Radiosendung, die im Internet abgelegt ist und jederzeit angehört werden kann“, so Dieter Nußbaumer.

Persönliche Einblicke

Der ehemalige Musiker der Rubachtaler, Moderator und Eventveranstalter führt durch die einzelnen Sendungen. Diese tragen den Titel „Dieter’s Znünger Reas“ und erscheinen in regelmäßigen Abständen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer tauchen dabei in unterschiedliche Welten ein und bekommen ganz persönliche Einblicke in das Leben interessanter Menschen. Bei diesen Begegnungen trifft er Persönlichkeiten vom Vorderwald bis Hinterwald, Jung und Alt, Originale und bekannte Persönlichkeiten sowie Leute mit besonderen Lebensgeschichten.

Interessante Gespräche

Für die erste Sendung durfte Dieter Nußbaumer bei Guido Flatz, dem Bürgermeister und Obmann der REGIO Bregenzerwald, zu Gast sein. In der zweiten Folge tischte der Vollblutmusiker und Hobbylandwirt Simon Gmeiner in seinem Musikzimmer einen „ghörigen Znünger“ auf. Die junge und erfolgreiche Unternehmerin Andrea Hager traf Dieter Nußbaumer im Ausstellungsraum ihres Unternehmens Wolena. Als „Mister Müllmann“, Älpler und Reisevogel hatte Karl Enemoser viel aus seinem bewegten Leben zu erzählen. „In einer weiteren Folge durfte ich Martina Rüscher in ihren eigenen vier Wänden in Andelsbuch besuchen. Die zugezogene Wälderin gibt uns ganz private Einblicke in ihr Leben und ihren spannenden Alltag“, so Nußbaumer.

Etwas zum Schmunzeln