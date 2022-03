„Souljackers“ in Nenzing: An Unplugged Evening

Die 90-er-Jahre: Die Blütezeit der Unplugged-Konzerte. Nahezu jede namhafte Band wagte das Experiment, Lieder, die man kennt und liebt, in einem neuen akustischen Licht zu präsentieren.

All jenen, die sich nach dieser Zeit sehnen, sei der Samstag, 26. März, nahegelegt: Um 20 Uhr gastieren die „Souljackers“ mit ihrem Programm „An Unplugged Evening“ im Nenzinger Ramschwagsaal. Die Zuhörer erwartet ein Abend, an dem neben dem Besten aus dem Format „MTV Unplugged“ auch eigens arrangierte Akkustik-Versionen aus den verschiedensten musikalischen Gattungen gespielt werden. Die sieben Bandmitglieder erzählen dabei auch jede Menge interessanter Hintergrundgeschichten. Eintritt: 24 Euro (für Jugendliche unter 16 Jahren 15 Euro). Karten sind in allen V-Ticket-Vorverkaufsstellen (unter anderem im Bürgerservice der Marktgemeinde) sowie unter www.events-vorarlberg.at erhältlich.