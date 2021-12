Sondersendung zu Ihren Impffragen

"Vorarlberg LIVE"-Sondersendung zum Thema Impfen: Eine gemeinsame Info-Initiative von VN, VOL.AT und Ärztekammer.

Vorarlberg kämpft sich aus der vierten Coronawelle und noch immer sind nicht alle Fragen der Bevölkerung rund um die Impfung geklärt, schon warnen Wissenschafter vor der Omikron-Welle. Gemeinsam mit den Vorarlberger Ärztinnen und Ärzten stellt die Initiative #vorarlberghältzusammen von VN und VOL.AT Ihre Fragen in den Mittelpunkt und möchte diese im Rahmen einer ausführlichen Sondersendung von Vorarlberg LIVE am Montag beantworten - bewusst ohne Politiker. “Wir begrüßen ausschließlich Ärzte und Wissenschafter im Studio”, sagt VN-Chefredakteur Gerold Riedmann, der die Sondersendung moderiert.

Fragen ernst nehmen

Stellen Sie Ihre Frage

Vorarlberg LIVE nimmt Ihre Fragen, aber auch Ihre Bedenken ernst und will in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer Vorarlberg im Rahmen dieser Info-Initiative wissenschaftlich fundierte Antworten liefern. Am Montag, 20. Dezember, ab 17 Uhr erwartet Sie die Sondersendung von Vorarlberg LIVE, sie wird ausgestrahlt auf VN.AT, VOL.AT und Ländle TV. „Wir möchten wissenschaftliche Fakten für alle verständlich aufarbeiten und ausführliche Gespräche mit Medizinern führen, die tagtäglich mit Covid-Patienten und den Fragen zu tun haben”, so Gerold Riedmann. Senden Sie uns Ihre Fragen per Mail.