So wird das Wetter nach dem Starkregen

Am Freitag sorgte das Wetter für Chaos in Vorarlberg, das Wochenende soll eine Besserung bringen.

Überflutete Straße und Unterführungen, zahllose Feuerwehreinsätze - Starkregen hält das Ländle am Freitag in Atem. Viele Straßen sind bis in den Abend hinein gesperrt, die Bahn musste den Betrieb streckenweise komplett einstellen. Laut Prognosen wird der Regen in den kommenden Stunden zwar schwächer, die Schauer bleiben aber bis in die Morgenstunden.