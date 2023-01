So viel Schnee wie seit fünf Jahren nicht im Urlaubsparadies

Urlauber und Touristen sind auf der Mittelmeerinsel mit überraschend kalten Temperaturen von bis zu -2 Grad konfrontiert.

Am 22. Jänner betrug die Schneehöhe in Fronalutx sieben Zentimeter. Für einen Mitteleuropäer aus dem Alpenraum im Jänner kaum Grund zur Aufregung, ist das für Mallorca durchaus ungewöhnlich. Das bestätigt auch der Geograph Alberto Darder, laut dem ein derart starker Schneefall seit fünf Jahren nicht vorgekommen sei.

Straßensperren auf der Insel

Wildes Mallorca-Wetter

Zum Wochenanfang, am 23. Jänner war die Schneefallgrenze auf Mallorca wieder auf 500 Meter gestiegen, am Tag darauf sogar auf 800 Meter. Ungemütlich soll es auf der Mittelmeerinsel in den nächsten Tagen trotzdem bleiben. Laut Wetterbericht stehen zur Wochenmitte Regen, Gewitter und Hagel an, inklusive starker Winde und Wellengang an der Küste. Immerhin werden die Temeperaturen wieder milder, und der Schnee dürfte kein Problem mehr darstellen.