So feierte der Fanklub von Austria Lustenau den Sieg

Austria Lustenau gewinnt den ersten Test beim ersatzgeschwächten Eliteligaklub SW Bregenz dank Jan Stefanon.

Das Goldtor der Lustenauer Austria schoss Stürmer Jan Stefanon in der 74 Minute nach einem scharf geschossenen sehr platzierten Schuss in die kurze Ecke. Der 22-jährige Hohenemser in Diensten der Grün-Weißen ist nach seiner Knöchelverletzung wieder topfit und hinterließ zusammen mit den anderen Kaderspielern einen guten Eindruck. Einziges Manko war die miserable Chancenauswertung von Haris Tabakovic und Wallace. Ersterer vergab drei Hochkaräter in der Anfangsphase. Eine Stunde lang spielten die Grün-Weißen vorwiegend mit der Stammelf der abgelaufenen Meisterschaft, ausgenommen Youngster Raul Marte lieferte im Mittelfeld eine Talentprobe ab.