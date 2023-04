SMS Rankweil-West träumt vom Bundesfinale in Wien

Peter Lins hofft auf die Teilnahme am Bundesfinale in Wien.

Als Veranstalter der Landestitelkämpfe im 3x3 Basketball haben die Rankweiler gute Chancen auf das Endspiel.

RANKWEIL. Unglaubliche 89 (!) Mannschaften aus ganz Vorarlberg, das sind etwa 350 Schüler, werden bei der landesweiten Premiere 3×3 Basketball in vier Kategorien am Donnerstag, 13. April, ab 9.30 Uhr in der Mittelschulturnhalle Rankweil und den begehrten Titelgewinn spielen. Die vier Landesmeister in der neugeschaffenen Sportart vertreten die Ländle-Farben Ende Mai bei den Bundesmeisterschaften im Schulsport in der Bundeshauptstadt Wien.

Ehre wem Ehre gebührt: Die Sportmittelschule Rankweil-West ist der Ausrichter der ersten Auflage von 3x3 Basketball. Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für dieses Spektakel auf Hochtouren. Für die Trainer Peter Lins, Markus Lins, Hannes Khüny, Sandor Kanyasi und Judith Mößler-Berchtold steht der Basketballsport in den Turnstunden aber schon viele Jahre ganz klar im Mittelpunkt. In den Kategorien Mini (1./2. Klasse Mittelschule), Maxi (3./4. Klasse Mittelschule) für Mädchen und Burschen hat auch die SMS Rankweil-West eine große Chance, das Ticket für die Bundesmeisterschaften vom 31. Mai bis 2. Juni 2023 am Rathausplatz in Wien zu lösen. Rankweil nimmt mit allen vier Sportklassen am A-Pool teil, wo es zunächst um die Qualifikation gehen wird. Den arrivierten Spielerpersönlichkeiten Julia Marte, Elina Türtscher und Anna Lena Profunser werden bei der Premiere der 3x3 Basketball-Challenge die größten Chancen eingeräumt. Die Erwartungen und Ziele sind hoch. Sieben Spielerinnen aus dem Vorjahr sind auch heuer noch spielberechtigt. Viele der Mädchen wie Annika Bertschler, Lina Cvetkovic, Leah Dünser, Lea Ellensohn, Alica Hammerer, Nomi Mähr, Luisa Marte, Klara Schlömmer, Marie Moosbrugger und Jessica Rhomberg haben jedenfalls die Qualität, um die Teilnahme beim großen Finale in Wien zu schaffen.

3×3 Basketball(auch 3-gegen-3 Basketballoder Streetball) ist eine Variante der Sportart Basketball. Pro Mannschaft stehen nur drei Spieler auf dem Feld und gespielt wird auf einen Korb. 3x3 Basketball war 2021 erstmals bei den Olympischen Spielen in Tokio vertreten. Seither ist dieser Streetball-Hype auch in Österreich ungebrochen.