Hörl segelt in Innsbruck auf 2. Quali-Rang

Hörl segelt in Innsbruck auf 2. Quali-Rang ©APA/GEORG HOCHMUTH

Hörl segelt in Innsbruck auf 2. Quali-Rang ©APA/GEORG HOCHMUTH

Skispringer Hörl in Innsbruck-Quali Zweiter - Kraft nur 42.

Jan Hörl hat sich in der Qualifikation für das Bergisel-Springen nur Tournee-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi geschlagen geben müssen. Auch Daniel Huber präsentierte sich am Montag auf der Heimschanze als Vierter hinter dem Schweizer Killian Peier stark. Weltmeister Stefan Kraft kam nach seinem Absturz in Garmisch nicht über Platz 42 hinaus, ist diesmal aber immerhin im Bewerb der besten 50 dabei.

Kraft war damit aber "ganz und gar nicht zufrieden", wie er im ORF-Interview angab. "Es war wieder sehr schwierig. Es ist ein schmaler Grat, ob es funktioniert oder nicht, das hat man wieder gesehen", erklärte der Salzburger. Er müsse derzeit einfach kleinere Brötchen backen. "Megahappy" war hingegen Hörl. "Der Sprung war wieder sehr gut. Zur Zeit habe ich ein gutes Konzept gefunden, dass es immer hinhaut."

Von 13 angetretenen Österreichern schafften neun den Einzug in den Bewerb am Dienstag (13.30 Uhr). Michael Hayböck (51.) schaffte es bei seinem Comeback nach einem Bandscheibenvorfall knapp nicht. Kraft war in Garmisch als 59. der Qualifikation nur Zuschauer gewesen.