Silber für Liensberger!

Vorarlbergerin Katharina Liensberger hat die achte Medaille für Österreich bei den Olympischen Winterspielen in China erobert.

Die Skirennläuferin musste am Mittwoch im Slalom in Yanqing nur der Slowakin Petra Vlhova den Vortritt lassen und gewann Silber. Bronze ging an die Schweizerin Wendy Holdener. Mit Mikaela Shiffrin war eine Gold-Favoriten bereits nach wenigen Fahrsekunden des ersten Durchgangs ausgeschieden.