Sieg gegen Krems - Hard holt ersten Saison-Titel

Mit einem verdienten 22:17-Sieg im Supercup-Finale gegen Meister und Cupsieger Krems holte sich der HC Hard den ersten Titel der neuen Saison.

Nachdem UHK Krems sowohl in der Finalserie der Meisterschaft, als auch im Cupfinale die Oberhand behielt, ging es für den HC Hard im heutigen Supercup-Finale nicht nur um den Titel, sondern natürlich auch ein wenig um Revanche. Zudem wollten Schmid, Knauth und Co. mit einem Sieg für die neue Saison Selbstvertrauen tanken.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase kamen die Harder immer besser in das Spiel und setzten sich Punkt für Punkt ab. Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung in der ersten Halbzeit bereits sieben Punkte. Am Ende der ersten 30 Minuten wurde beim Stand von 8:14 für die Harder die Seiten gewechselt.