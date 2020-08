Sieben Boote losgeschnitten - Polizei sucht nach Täter

In Höchst wurden in der Nacht auf Mittwoch im Gemeindehafen die Festmacherleinen von sieben Booten durchschnitten. Hinweise sind erbeten.

Eine unbekannte Täterschaft begab sich in der Nacht zum Mittwoch, dem 05.08.2020, zwischen 19.30 Uhr und 06.40 Uhr zum Gemeindehafen Höchst, Am See 44, Steganlage C und durchschnitt bei sieben Booten die Festmacherleinen.