Sieben auf einen Streich plus Shut Out für die Wälder

Mit einem ungefährdeten Sieg gegen das Tabellenschlusslicht holen sich die Wälder die ersten drei Punkten des Doppelwochenendes.

Den Wäldern gelang im Spiel gegen die Steel Wings ein Start nach Maß. Bereits 44 Sekunden nach dem ersten Puckeinwurf zappelte das Hartgummi bereits im gegnerischen Netz. Roberts Lipsbergs hatte sich in Stellung gebracht und wurde von Pilgram mustergültig zum 1:0 bedient. Die Wälder drückten in Folge dessen aufs Gas, kamen immer wieder zu guten Chancen. Das 2:0 ließ allerdings etwas auf sich warten, Zwerger vollstreckte es dann in der 13. Minute aus einem Gestocher vor Mochers Tor. Nach einem Vergehen gegen Julian Auer kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen Alexander Maxa und Jonas Kail, beide Cracks wurden dafür duschen geschickt. Den Abschlusstreffer im ersten Abschnitt erzielte Åkerman im Powerplay. Während Hyyppä dem Linzer Schlussmann die Sicht nahm, zog der Schwede von der blauen Linie ab und stellte auf 3:0. (15.)