Serientäter beging 40 Einbrüche in Autos

Klärung einer umfangreichen Pkw-Einbruchsserie.

Am 06. Jänner 2020 um 19.40 Uhr konnten Beamte der Polizeiinspektion Feldkirch in Feldkirch einen 25-jährigen Mann bei einem Einbruch in einen Pkw auf frischer Tat festnehmen. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Dornbirn konnten dem nicht geständigen 25-Jährigen 40 Einbruchsdiebstähle sowie zwei weitere Diebstähle aus unversperrten Fahrzeugen (zumeist in Tiefgaragen von Mehrparteienhäusern geparkt) nachgewiesen werden.