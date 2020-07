Seltenheit! Rankler Brüder spielen in der Verteidigung

Jeremy Bischoff und Marvin sorgen für eine Rarität, Bruder Robin als Ersatztorhüter auf der Bank

Zumindest für das Spiel gegen Hohenems und dann eine Woche später im Vorderlandderby in Röthis wollen die beiden Brüder für Stabilität in der Defensive sorgen. 24 Stunden nach seinem 22. Geburtstag am 12. August wird Jeremy Bischoff nach Austin in Texas als Student wieder zurückkehren. Der Rankweiler hat sich trotz mehr als fünfzig Angeboten entschieden wieder an die St. Edward´s University weiter zu studieren, obwohl nur noch eine schulische Ausbildung möglich ist. Der Fußball wurde in Texas aufgrund der Pandemie gestrichen. „Die schulische Ausbildung wird durch die Wirtschafts passierende Kurse noch intensiver. Ich treffe wieder meine alte Kollegen. Vielleicht gibt es im Jänner 2021 eine neue Herausforderung Schule und Fußball“, so Jeremy Bischoff. Zwei Jahre seines Studium sind abgeschlossen und die restlichen 24 Monate hat er ein Vollstipendium erhalten und wird diese Möglichkeit auch nützen. Sein Bruder Marvin will endlich eine Saison über verletzungsfrei bleiben.