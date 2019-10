Seit einem Vierteljahrhundert Literatur für alle

Bücherei Muntlix feierte runden Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür.

Die Eröffnung jährt sich also zum 25. Mal, ein Grund entsprechend zu feiern, mit einem Tag der offenen Tür mit einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt, speziell aber zugeschnitten auf die Kinder. Diese mussten bei einem Quiz verschiedene knifflige Fragen beantworten und konnte dabei tolle Preise gewinnen. Jeder der dabei leer ausging für den stand ein Bücherflohmarkt zur Verfügung, dort gab es zu Schnäppchenpreise eine breite Auswahl an Literatur. Nach absolvierter Fragenrunde und Einkaufstour begaben sich dann die Kinder an den Schminktisch, um mit verschiedenen Masken zu den Eltern zurück zu kehren. Diese hatten es sich inzwischen am Kuchenbuffet gemütlich gemacht und nutzten die Gelegenheit zum ausgiebigen Schmökern in den Büchern und Zeitschriften. CEG