Sechs Tonnen Kupfer in der Schweiz gestohlen

Die Ware im Wert von 48.000 Euro wurde in Vorarlberg verhökert, der erste Rumäne nun verurteilt.

Von nichts gewusst

Dass er damals in Götzis beim Abladen des Kupfers half, räumt er ein. Dass das Metall gestohlen war, habe er nicht gewusst, behauptet er. Er bekam 200 Euro. Die anderen Täter, beziehungsweise Tatverdächtigen, sind mit dem Mann entweder verwandt oder gut bekannt. Die rumänische Gruppierung soll etliche Einbruchsdiebstähle in Vorarlberg begangen haben, der 52-Jährige machte nun den Anfang bezüglich Verurteilung. Das Urteil will er sich noch gut überlegen, denn – so seine Meinung – er ist komplett unschuldig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.