Schule wird zukunftsfit gemacht

Ein großes bauliches Projekt im Vorderland ist in diesem Jahr die Generalsanierung der Mittelschule Sulz-Röthis.

Röthis. Nachdem die Mittelschule in Sulz-Röthis vor rund 43 Jahren feierlich eröffnet wurde, ist der Zahn der Zeit nicht spurlos am Gebäude vorübergegangen und so stehen in diesem Sommer umfangreiche Sanierungen an.

Generalsanierung des gesamten Gebäudekomplexes

Die Anforderungen an den Unterrichtsbetrieb einer Schule haben sich in den letzten Jahren stark verändert und so haben sich die Schulen immer mehr zu einem Lebensort entwickelt. Neben dem klassischen Unterricht wird auch ein Angebot an Mittagsbetreuung, Lernbetreuung und Förderung bis hin zur Freizeitbetreuung erwartet und somit braucht es auch ein umfassendes Raumangebot. Neben der räumlichen Erweiterung müssen an der Mittelschule Sulz-Röthis auch dringend sicherheitstechnische Mängel behoben und die gesamte Haustechnik erneuert werden. Der Umfang der anstehenden Maßnahmen erfordert eine Generalsanierung des gesamten Gebäudekomplexes, die größtenteils in den Sommermonaten 2021 realisiert werden soll.

Bücherei wird vergrößert

Im Rahmen der Generalsanierung wird im Erdgeschoß ein großzügiger Bereich für die Mittags- und Freizeitbetreuung mit Erweiterungsmöglichkeit in die Aula eingerichtet und die Bücherei wird um rund 30 Prozent vergrößert. Das bisherige Konferenzzimmer wird zu einem Großraumbüro mit echten Arbeitsplätzen für Lehrpersonen umgestaltet und mit neuen Gruppenräume und Lerninseln sollen flexibel nutzbare Lernräume geschaffen werden, die für die Arbeit in geteilten Gruppen (Kleingruppen) oder auch für spezielle Fördermaßnahmen genutzt werden können. Erneuert werden soll auch der Boden in der Turnhalle, sowie der Hartplatz und die Laufbahn der Außensportanlage. Auch die Kipptore in die Geräteräume entsprechen nicht mehr den Anforderungen und sollen ausgetauscht werden.

Anforderungen an moderne Pädagogik