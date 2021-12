Schoch fordert Schutzzonen vor Krankenhäusern

Aufgrund von Berichten von Krankenhausmitarbeitern über Bedrohungen durch Impfgegner fordert Landtagsvizepräsidentin Schoch Schutzzonen vor den Krankenhäusern.

Wie der Geschäftsführer der KHGB, Gerald Fleisch, im Ausschuss am Mittwoch berichtete, wird das Krankenhauspersonal auch in Vorarlberg belästigt und drangsaliert. „Pietätlos und absolut grenzüberschreitend – anders kann ich dieses Verhalten nicht bezeichnen“, findet die Grüne Sicherheitssprecherin Sandra Schoch klare Worte. Sie fordert Schutzzonen vor Krankenhäusern, die Demonstrationen direkt vor den Ein- und Ausgängen sowie den Zufahrten für die Rettungsfahrzeuge verhindern.

Schoch fordert Gantner auf

„Die Angestellten in den Krankenhäusern sind erschöpft und kommen jeden Tag an ihre Grenzen. Dennoch geben sie nicht auf und kämpfen weiter für das Überleben jedes einzelnen Covid-Erkrankten. Sie haben unseren höchsten Respekt verdient und müssen vor weiteren emotionalen Belastungen geschützt werden.“ Schoch fordert den zuständigen Landesrat Christian Gantner auf, „hier alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und die Mitarbeiter:innen der Krankenhäuser vor weiterer emotionaler Belastung zu schützen, damit sie in Ruhe ihre wichtige Arbeit tun können.“