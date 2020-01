Schneefahrbahn: Lenker rutscht Hang hinunter

In der Nacht auf Samstag rutschte ein 24-jähriger Lenker in Au ca. 50 Meter einen Hang hinunter. Er wurde unbestimmten Grades verletzt.

Freitagnacht fuhr laut Polizeiinformationen ein 24-jähriger in Deutschland wohnhafter Mann mit seinem Pkw von Damüls auf der L 193 kommend in Richtung Au. Als der 24-jährige auf der Schneefahrbahn in einer Linkskurve ins Rutschen kam, kollidierte sein Fahrzeug mit einem am Straßenrand abgestellten Pkw und rutschte anschließend ca. 50 Meter einen leicht abfallenden Wiesenabhang hinunter.