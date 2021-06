Schmid-Rücktritt: Martin Ohneberg rückt als Verbund-AR-Vorstand vor.

ÖBAG-Chef Thomas Schmid gibt mit morgigem Mittwoch nicht nur seinen ÖBAG-Job auf, er hat sich auch als Vorstand des Aufsichtsrates des Energiekonzerns Verbund zurück gezogen.

Martin Ohneberg (1971 in Bregenz geboren), übernahm 2011 die Industriegruppe Henn, weiters ist er an der Hahl Pedex Group beteiligt. Seit 2010 kooperiert er mit dem Unternehmer und Investor Michael Tojner in verschiedenen Projekten. Bis September 2005 war er Geschäftsführender Gesellschafter der Dorotheum GmbH & Co KG. Während dieser Zeit hat er unter anderem den ArtCluster Vienna und die ArtWeek gegründet. Ohneberg bezeichnet sich als "Selbstmade", er ist Vorstand der Industriellenvereinigung Vorarlberg und darüber hinaus im Bundesvorstand der Industriellenvereinigung Österreich.