SC Göfis macht die Rechnung ohne Guilherme Junio da Silva

Die Oberländer vergaben gegen Mittelständler Andelsbuch einen möglichen Heimsieg

Der Liveticker vom Spiel SC Göfis vs FC Andelsbuch

Mehr als 70 Minuten sah der Tabellenvorletzte in der Vorarlbergliga, Aufsteiger SC Göfis gegen Mittelständler Andelsbuch wie der sichere Sieger aus. Allerdings machten die Oberländer die Rechnung ohne Andelsbuch Goalgetter Guilherme Junio da Silva. Der brandgefährliche Brasilianer rettete mit seinen Saisontoren zwölf und dreizehn den Wäldern noch einen Zähler. Der Sambatänzer verwandelte einen fälligen Strafstoß bombensicher (71.). Nur zehn Minuten später verwertete der Topscorer einen Flankenball von Pius Reumiller mit einem wuchtigen Kopfball (81.). Göfis verspielte eine komfortable 2:0-Führung, aber war dem zweiten Heimerfolg sehr nahe. Luca Romagna (31.) aus kurzer Distanz und Legionär Ariel Germiniani (63.) mit einem wuchtigen Kopfball sorgten für einen überraschenden 2:0-Ziwschenstand der Hausherren. Keineswegs wie ein Abstiegskandidat präsentierte sich Göfis mit acht Eigenbauspielern in der Startaufstellung.

Vor allem in der ersten Hälfte zeigten die Oberländer mit viel Kämpferherz und phasenweise modernem Offensivfußball, das viel Qualität in der Mannschaft steckt. „Wir hätten uns den Heimsieg redlich verdient, waren über weite Strecken die tonangebende Elf. Der Punktgewinn ist bitter, zwei Zähler haben wir wieder wie schon so oft im Herbst verschenkt. Nach dem 2:0 verabsäumten wir es den Sack endgültig zuzumachen. Die junge Mannschaft steckt mitten im Lernprozess. Der Wunsch sind drei Neuerwerbungen im Winter und der Klassenerhalt wollen wir noch realisieren“, sagt SC Göfis Trainer Rainer Spiegel. In der zweiten Saisonhälfte sollen dann auch die Langzeitverletzten Adrian Klammer (Meniskuseinriss) und Lukas Lampert (Kreuzband) wieder einsatzbereit sein. Pech für Göfner, als Jonas Schwarz mit einem Freistoß nur auf Aluminium traf (79.). Weitere Hochkaräter von Simon Morscher (18.), Luca Romagna (41./76.), Ramon Tschann (44.) und Jonas Schwarz (77.) blieben ungenützt. Die Pfeife des Unparteiischen blieb nach einem Elferfoul an Göfis Kicker Jonas Schwarz stumm (58.).